Після зсуву в Мексиці 58 осіб зникли безвісти (фото)

Наприкінці минулого тижня відразу два тропічні шторми "Інгрід" і "Мануель" одночасно насунулись на Мексику відразу з двох сторін - з Атлантичного і Тихого океанів. Потік бруду накрив частину населеного пункту в штаті Герреро, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке наводить заяву президента країни Енріке Пенья Ньєто.

Президент заявив, виступаючи на місцевому телебаченні, що рятувальники проведуть пошуки людей, які можуть перебувати під завалами, що утворилися в результаті сходу зсуву .

Метеорологи свідчать, що востаннє такий одночасний удар стихій спостерігався в Мексиці в 1958 році.

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Жертвами стихії стали щонайменше 80 людей. Майну та житлу майже 240 тисяч осіб завдано серйозної шкоди. Загальне ж число постраждалих від тих чи інших наслідків стихії сягає 1,2 мільйона осіб. Серйозно постраждало курортне місто Акапулько, куди в понеділок вилетів президент країни Енріке Пенья Ньєто для вивчення ситуації на місці. Міністри його уряду вирушили в інші постраждалі штати, щоб керувати рятувальними та відновлювальними роботами .