Європарламент схвалив бюджет ЄС

Європейський парламент схвалив бюджет Євросоюзу на 2008 рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

Загальні зобов’язання щодо асигнувань (зобов’язання на здійснення видатків протягом одного чи кількох років, які потім покриваються конкретними виплачуваними асигнуваннями кожного року – УНІАН) затверджені в сумі 129,1 млрд. євро, що на 2,2% більше, ніж в бюджеті 2007 року і становить 1,03% валового національного доходу ЄС.

Виплата асигнувань затверджена у розмірі 120,3 млрд. євро, що на 5,7% більше, ніж в 2007 році і становить 0,96% валового національного доходу всіх країн-членів ЄС.

Близько 45% усіх видатків передбачено сприяння економічному зростанню ЄС, 40% - на допомогу сільськогосподарським виробникам.

В бюджеті 2008 року, зокрема, передбачено зростання на 11% - до 6,1 млрд. євро – інвестицій в науку та дослідницьку роботу. На 93% збільшиться фінансування проектів в енергетиці та транспорті, в першу чергу, за рахунок фінансування транскордонних проектів, таких, як будівництво тунелю “Ліон-Турин”. У бюджеті-2008 передбачено фінансування європейської навігаційної супутникової системи GALILEO в розмірі 940 млн. євро та фінансування створення Європейського інституту технологій в розмірі 2,9 млн. євро.

46,9 млрд. євро передбачені на фінансування регіонального розвитку в рамках політики схожості ЄС. При цьому, 47% цих коштів отримають 12 нових країн-членів ЄС.

Загальні витрати на пряму підтримку фермерів становитимуть 40,9 млрд. євро.

Крім того бюджетом передбачено зростання витрат на програми із забезпечення безпеки, боротьби із злочинністю та нелегальною міграцією на 16,7% порівняно з 2007 роком – до 0,7 млрд. євро.

На 10,2% збільшиться фінансування заходів в рамках Європейської політики сусідства – до 1,6 млрд. євро.

Адміністративні видатки на утримання європейських інституцій також зростуть на 4,4% - до 7,3 млрд. євро через розширення ЄС і становитимуть 6% всіх витрат бюджету ЄС.

Офіційна церемонія підписання бюджету на 2008 рік відбудеться в Європарламенті 18 грудня.