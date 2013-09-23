ЗМІ: Букінгемський палац шукає "хранителя часу"

Хранитель "повинен буде заводити годинник і стежити за тим, щоб він не відставав. Він буде нести відповідальність за збереження і відновлення годинникових механізмів з королівської колекції, яка включає як баштовий годинник, так і кишенькові. В описі вакансії йдеться, що годинниковий майстер повинен уміти" розбирати і чистити механізми, виробляти нові деталі".

Найскладнішим завданням для нового працівника стане перевід всіх годинників вперед в березні і тому в жовтні , передає РІА Новости. Успішний кандидат буде працювати в Букінгемському палаці і обслуговувати годинник у Сент- Джемсском палаці і Кларенс-хаус.

Крім того, він повинен буде періодично їздити до Віндзорського замку, Холірудського палацу, замку Балморал і Сандрінгемського палацу. Зарплата "хранителя часу" складе 31,2 тисячі фунтів на рік.