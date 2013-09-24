У захопленому ТЦ в Кенії поновилася перестрілка

Раніше глава МВС країни заявив, що силовики повністю контролюють будівлю торгового центру, в якому утримувалися заручники.

За інформацією західних ЗМІ, на території комплексу також сталося кілька вибухів, повідомляють РИА Новости.

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Джерело в одному з силових відомств Кенії повідомило агентству Франс Прес, що в будівлі, імовірно, знаходяться ще один або два терориста. Біля торговельного центру горять кілька автомобілів.

Минулої суботи озброєні люди напали на відвідувачів фешенебельного ТЦ Westgate в Найробі. Відповідальність за напад взяло на себе пов'язане з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда" угрупування "Аш-Шабаб". За останніми даними, загинули 62 людини. Раніше повідомлялося про 69 убитих, але пізніше інформація була скорегована, так як кілька жертв були пораховані двічі. З 200 врятованих за медичною допомогою звернулися 175 осіб, також постраждали 11 співробітників силових відомств.