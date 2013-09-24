Спецназ знищив ще шістьох терористів в кенійському ТЦ

Скільки ще бойовиків може знаходитися в будівлі, не повідомляється.

Про хід контртерористичної операції вже другий день надходить суперечлива інформація. У понеділок МВС Кенії повідомило, що сили безпеки контролюють всі поверхи будівлі, операцію планувалося завершити найближчим часом. У ніч на вівторок МВС повідомило, що всі заручники евакуйовані, зачистка центру від терористів завершується, повідомляє РІА Новости.

Пізніше відомство написало у своєму Twitter, що спецназ взяв під контроль приміщення всередині торгового центру, не зустрівши опору терористів. Однак у вівторок вранці ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили, що в торговому центрі поновилася перестрілка. Джерело в силових відомствах Кенії заявило, що в будівлі залишаються один або два терориста.

На тему: ЗМІ: До нападу в Найробі причетні американці

Минулої суботи озброєні люди напали на відвідувачів фешенебельного ТЦ Westgate в Найробі. Відповідальність за напад взяло на себе пов'язане з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда" угрупування "Аш-Шабаб". За останніми даними, загинули 62 людини. Раніше повідомлялося про 69 убитих, але пізніше інформація була скорегована, так як кілька жертв були пораховані двічі. З 200 врятованих за медичною допомогою звернулися 175 осіб, також постраждали 11 співробітників силових відомств.