Кількість жертв землетрусу в Пакистані зросла до 45 осіб

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 7,7. За інформацією сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився на території провінції Белуджистан, за 66 кілометрів на північний схід від міста Аваран, вогнище землетрусу залягало на глибині 20 кілометрів. За землетрусом послідували чотири афтершоки, магнітуда найпотужнішого з яких становила 5,9, передає РІА «Новости».

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Щонайменше 30% будинків в окрузі Аваран було зруйновано. Головний міністр провінції Белуджистан Абдул Балодж оголосив в окрузі надзвичайний стан. На допомогу рятувальникам направлено військових і прикордонників.

Белуджистан - найбільша за територією, але найменше населена провінція Пакистану (близько 8 млн жителів). Протягом кількох хвилин поштовхи відчувалися в містах Хайдарабад, Ларкана та інших населених пунктах. Індійські ЗМІ повідомили, що слабкі поштовхи відчувалися в Нью-Делі та інших частинах північної Індії. Geo News повідомляє, що поштовхи відчувалися також в Ірані, ОАЕ та Омані.