У Пакистані стався землетрус в 7,7 бала, не менше 30 загиблих - ЗМІ

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на владу країни.

Як передає РІА Новости, за даними агентства, не менше 30% будинків в окрузі Аваран були зруйновані.

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За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу залишила 7,7. За інформацією сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився на території провінції Белуджистан, в 66 кілометрах на північний схід міста Аваран, осередок землетрусу залягав на глибині 20 кілометрів.

За землетрусом послідували чотири афтершоки, магнітуда найпотужнішого з яких склала 5,9. Протягом декількох хвилин поштовхи відчувалися в містах Хайдарабад, Ларкана та інших населених пунктах.

Індійські ЗМІ повідомили, що слабкі поштовхи відчувалися в Нью-Делі та інших частинах північної Індії.

Довідка: Белуджистан - найбільша за територією, але найменш населена провінція Пакистану (близько 8 мільйонів жителів).