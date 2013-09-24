ЗМІ: Після землетрусу біля узбережжя Пакистану з’явився новий острів (відео)

За даними влади Белуджистану, острів піднімається над морем на висоті від 6 до 12 метрів, його ширина становить майже 30 метрів. Острів розташований на відстані майже 90 метрів від пакистанського порту Гвадар, повідомляє РІА Новости з посиланням на пакистанський телеканал Geo News.

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За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,7 балів. За інформацією сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився на території провінції Белуджистан, в 66 кілометрах на північний схід міста Аваран, вогнище землетрусу залягало на глибині 20 кілометрів. За землетрусом було ще чотири афтершоки, магнітуда найпотужнішого з яких склала 5,9. Кількість жертв землетрусу становить, за останніми даними, 46 осіб.

Не менше 30% будинків в окрузі Аваран були зруйновані. Головний міністр провінції Белуджистан Абдул Балодж оголосив в окрузі надзвичайний стан. На допомогу рятувальникам направлені військові та прикордонники.

Белуджистан - найбільша за територією, але найменш населена провінція Пакистану (майже 8 мільйонів жителів). Протягом декількох хвилин поштовхи відчувалися в містах Хайдарабад, Ларкана та інших населених пунктах. Індійські ЗМІ повідомили, що слабкі поштовхи відчувалися в Нью-Делі та інших частинах північної Індії. Geo News повідомляє, що поштовхи відчувалися також в Ірані, ОАЕ та Омані.