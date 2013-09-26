ЗМІ: Іспанія хоче змінити часовий пояс
Влада Іспанії має намір повернути країну у часовий пояс, якого дотримуються Британія і Португалія.
Іспанська влада готується розглянути питання про повернення країни в той часовий пояс, якого дотримуються Британія і Португалія.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, таким чином, може бути переглянуто рішення, прийняте генералом Франсиско Франко в роки Другої світової війни про синхронізацію часу з нацистською Німеччиною.
У доповіді, поданій на розгляд депутатів парламенту, йдеться, що існуючий порядок суперечить природним циклам чергування дня і ночі в країні, розташованій на західному краю Європи.
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Дотримання цьому порядку протягом 71 року призвело до того, що іспанці сплять менше, їдять пізніше і відстають в економічній продуктивності, стверджують автори доповіді.