В Азарова назріває сварка через питання, котра година

Кабінет міністрів відклав розгляд законопроекту «Про порядок обчислення часу на території України», який був внесений сьогодні до порядку денного засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА.

«Ще будуть наради проводити у АЗАРОВА, але пан КОЛЕСНІКОВ (віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ – УНІАН) каже, що ми повинні перенести Україну в 3 часовий пояс, щоб росіянам було зручно до нас їздити», - наголосив В.БАЛОГА.

Він зазначив, що законопроектом, запропонованим на розгляд уряду, пропонується «нічого не міняти, залишити, як є». В.БАЛОГА пояснив, що законопроектом пропонується залишити на території України другий часовий пояс, в якому вона знаходиться зараз, та відмінити перехід на зимовий та літній час.

За словами В.БАЛОГИ, Б.КОЛЕСНІКОВ вважає, що в Україні повинен бути третій часовий пояс.

Що стосується думки В.БАЛОГИ з цього приводу, то він наголосив: «Я вважаю так, як у природі (повинно бути)».

Як повідомляв УНІАН, уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять у понад 110 країнах світу.

У червні 2011 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.

Відразу після цього в Україні почали лунати пропозиції про скасування переходу на літній та зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві та в середовищі науковців, бо таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, науковці стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично запроваджує в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави та нормам, що діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців та обурення громадян ВР відмінила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». В Україні було збережено перехід на зимовий час – 30 жовтня громадяни перевели стрілки годинників на годину назад.

Тим часом Кабінет міністрів України отримав доручення підготувати законопроект, який би врегулював цю проблему.

Як наголосив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, “ця проблема повинна бути врегульована законом». “Краще, щоб все це врахував Кабінет міністрів і ми прийняли один раз закон і зняли будь-які протистояння», - сказав тоді спікер.