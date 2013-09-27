Хакери вкрали особисті дані 4 мільйонів американців, включаючи Мішель Обами

Як стало відомо представникам ФБР, зловмисники проникли в комп'ютерну корпоративну систему брокерів, де зберігається інформація про мільйони клієнтів, передає РІА Новости за інформацією телерадіомовної корпорація Бі-бі-сі.

Зокрема, хакерам вдалося заволодіти базою даних з номерами соціального забезпечення, а також даними ідентифікаційних карт (аналог паспорта в США) Мішель Обами та інших відомих людей. В інтернеті тимчасово з'явилася конфіденційна інформація відомого підприємця Білла Гейтса, актора Ештона Катчера, музичних виконавців Джея-Зі (Jay-Z, Шон Корі Картер) і Бейонсе (Бейонсе Ноулз Жизель-Картер). Їхні дані опублікували з невідомого сайту, який потім був закритий.

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Пізніше стало відомо, що дані придбали на порталі SSNDOB - інформацію про конкретну людину можна було дізнатися лише за 50 центів. Згідно журналістському розслідуванню, сайт SSNDOB піддався атаці хакерів, а джерелом інформації, можливо, виявилися дані з комп'ютерних систем трьох американських компаній, що працюють у сфері надання інформаційних послуг - LexisNexis, Dun & Bradstreet і Kroll.

Всі три компанії заявили, що вони працюють з федеральними агентами з даного питання. У свою чергу, керівництво LexisNexis заявило, що їхня база даних не була зламана зловмисниками.

Спецслужби США продовжують розслідування крадіжки даних. Імовірно витік інформації стався на початку 2013 року.