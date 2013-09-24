Екс-агент ФБР зізнався у поширенні секретної інформації

У травні 2012 року Захтлебен, не маючи на те права, розповів журналістам Ассошіейтед Прес про операцію американських спецслужб щодо запобігання теракту на борту літака в Ємені, пише РІА Новости з посиланням на Рейтер.

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За офіційним запитом матеріал був опублікований із затримкою і не завдав серйозних збитків, проте одного з агентів довелося відкликати з завдання на Аравійському півострові. Внутрішня перевірка встановила, що Захтлебен, що працював у ФБР до 2008 року, а після виходу на пенсію займався консультаціями у галузі вибухотехніки, був причетний до цього інциденту.

За умовою угоди з правосуддям за щиросерде визнання йому було призначено тюремний термін у вигляді трьох років і семи місяців.

Паралельно з цим його визнали винним у розповсюдженні матеріалів, що містять дитячу порнографію. Фото, відео та відповідна переписка були знайдені у нього на комп'ютері під час обшуку в будинку.