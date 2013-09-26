У Росії українця з корабля Greenpeace залишили під арештом

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив тимчасовий виконувач обов'язків генерального консула України в Санкт-Петербурзі Олег Євдокимов.

«У справі нашого громадянина ухвалено рішення продовжити термін його затримання ще на 72 години», - сказав Євдокимов.

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Він повідомив, що з відповідним клопотанням виступив захист Якушева, щоб мати час на збір додаткової інформації.

За його словами, таким чином у понеділок буде ухвалено остаточне рішення у справі громадянина України.

«Захист розраховує переконати владу РФ у невинності Якушева», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise («Арктик Санрайз») до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на платформу. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши у повітря неподалік криголама. Було затримано 30 осіб, у тому числі й іноземців, серед яких українець.

24 вересня Слідчий комітет Росії порушив щодо активістів «Грінпіс» справу про піратство.

Більшість іноземних громадян з числа команди Arctic Sunrise арештовано строком на 2 місяці.