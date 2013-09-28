Слідчі розпочали огляд затриманого в Росії судна Greenpeace

Капітан судна, американця Пітера Вілкокса, доставлено із СІЗО на борт, також на кораблі знаходиться один з адвокатів Greenpeace, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на прес-службу Greenpeace.

"Решта затриманих та заарештованих перебувають у СІЗО, причому вісім осіб перевезено у СІЗО міста Апатити, це приблизно в 250 км від Мурманська", - повідомили в прес -службі.

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Також представник Greenpeace повідомила, що розгляд справ восьми членів екіпажу, чий термін затримання був продовжений на 72 години, розпочнеться в Ленінському суді Мурманська вранці 29 вересня. У п'ятницю суд заарештував на 2 місяці 22 людини із затриманого судна, в тому числі всіх чотирьох громадян Росії, а також капітана судна. Всього на Arctic Sunrise були представники 19 країн.

Акція на "Прирозломній"

18 вересня судно Arctic Sunrise підійшло до морської платформи "Прирозломна"​​, активісти, що знаходилися на борту, зробили спробу висадки на платформу. Їх дії були припинені співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Мурманської області, після чого судно на буксирі доставили до порту Мурманськ. Слідчі порушили кримінальну справу про піратство, але не виключають, що вона може бути перекваліфікована на іншу статтю.

Крім того, в Слідчому комітеті Росії не виключають, що затримані за напад на платформу "Прирозломна" ​​можуть бути звільнені з-під варти ще до закінчення двомісячного терміну, призначеного судом.