У США під час служби застрелили священика на очах у 60 людей

Вбивство сталося ввечері 27 вересня в місті Лейк-Чарльз. За словами свідків, під час проповіді до церкви увійшов чоловік, підійшов впритул до пастора Рональда Дж. Гарріса (Ronald J. Harris) і два рази вистрілив у нього з дробовика. Коли священик впав, чоловік вистрілив у нього ще раз, після чого втік. У момент вбивства в церкві перебувало близько 60 осіб, зокрема дружина пастора.

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Про це за інформацією Associated Press повідомляє Lenta.ru.

За даними Reuters, незабаром після нападу в поліцію прийшов чоловік і заявив, що він убив священика. Цим чоловіком виявився раніше не судимий 53-річний Вудро Кері (Woodrow Karey). Він показав поліцейським місце, куди він викинув зброю після вбивства.

Про мотиви вбивства поки нічого не повідомляється. Також не відомо, чи був пастор Харріс і Кері знайомі один з одним.