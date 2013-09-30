Сирія хоче, щоб ООН визначила відповідальність за хіматаки

"Ми просили включити до мандату (експертів ООН - ред.) можливість визначити, хто використовував хімічну зброю. Але США і їхні союзники, Великобританія і Франція, завадили цьому і наполягли на обмеженні функцій місії до визначення того, чи було використано хімічні зброю чи ні", - сказав Муаллем, виступаючи на Генасамблеї ООН.

При цьому Муаллем заявив, що "метою (атаки) із застосуванням отруйних газів біля Алеппо "стали прихильники уряду. Міністр також підкреслив, що населення країни страждає від дій терористичних угрупувань, зокрема тих, які пов'язані з "Аль-Каїдою".

Сирійська влада раніше неодноразово заявляла, що не застосовувала хімзброю, при цьому маючи докази того, що це зробили повстанці.

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Експерти ООН прибули до Сирії 18 серпня для перевірки заяв про застосування хімзброї в Хан аль-Ассаль (провінція Алеппо), Шейх Максудов (провінція Алеппо) і Саракебе (провінція Ідліб). Після того як з'явилися повідомлення про хіматаку 21 вересня під Дамаском, експерти попрямували туди, а потім виїхали з країни для підготовки доповіді. У представленому в ООН документі підтверджується, що під Дамаском були застосовані боєзаряди з отруйним газом зарином. Під час нової поїздки інспектори ООН з хімзброї можуть розслідувати передбачувані хіматаки 22, 24 і 25 серпня.