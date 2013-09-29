Асад зобов`язався дотримуватися умов РБ ООН

Заява Асада прозвучала в інтерв'ю на італійському ТБ. Раніше в неділю міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем також заявив про готовність уряду країни виконувати умови резолюції, що передбачає ліквідацію хімічної зброї, повідомляє РИА Новости.

Читайте також: Генсек ООН зустрівся з главою сирійської опозиції

Резолюція, яка зобов'язує владу і опозицію Сирії виконувати план ліквідації хімзброї, прийнята одноголосно 15-ма країнами-членами РБ ООН увечері в п'ятницю. У резолюції наголошується, що в разі її невиконання, у тому числі нелегальної передачі хімічних озброєнь і застосування ким би то не було в Сирії, будуть вжиті заходи по главі 7-й статуту ООН. Ця глава передбачає жорсткі заходи, аж до військових дій, для забезпечення миру і безпеки. Резолюція вимагає від усіх держав не надавати допомогу недержавним суб'єктам у виробництві, придбанні та застосуванні хімічної зброї. Що стосується припинення кризи в Сирії, яка вибухнула в 2011 році і забрала життя понад 100 тисяч людей, в резолюції міститься заклик розпочати політичний діалог сирійської влади і опозиції.