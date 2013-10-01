Книгу диктатора Муссоліні "Третій шлях" визнали екстремістською

Раніше слідчі порушили справу через продаж в московських книгарнях цього твору , а також книги Йозефа Геббельса "Міхаель. Німецька доля в щоденникових листках" .

Опублікувало книги ідеологів фашизму і нацизму видавництво ТОВ "Алгоритм". Справу порушено за статтею "дії , спрямовані на збудження ненависті або ворожнечі", повідомляє РІА Новости.

Раніше прокуратура повідомляла , що наглядове відомство внесло подання керівникам книгарень у Москві, де продається твір Муссоліні. Книга ідеолога фашизму була видана накладом дві тисячі примірників. "Залізничний районний суд міста Красноярська за заявою Західно -Сибірської транспортної прокуратури визнав книгу Муссоліні" Третій шлях: Без демократів і комуністів "екстремістською літературою в книзі є вислови спонукального характеру , що закликають до ворожих дій однієї групи осіб по відношенню до іншої, об'єднаних за ознаками раси, національності, походження, ставлення до ідеології ", - повідомляє відомство.