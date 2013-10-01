Український велотурист постраждав у ДТП в Пакистані

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, 29 вересня цього року близько 22-ї години в районі міста Гілгіт сталося ДТП, внаслідок якого загинуло двоє громадян Білорусі та постраждали один громадянин України та троє громадян Пакистану.

Водій авто, в якому вони рухались, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся, а потім зірвався в провалля. Громадянину України вдалося вистрибнути з автомобіля, що і врятувало йому життя. На даний момент постраждалий перебуває в задовільному стані в госпіталі міста Гілгіт з переломом руки та пошкодженням ноги. Посольство підтримує постійний контакт з громадянином України та опрацьовує питання його якнайшвидшої доставки до міста Ісламабад, а потім - до України.

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Посольство також координує роботу з представниками поліції міста Гілгіт та медперсоналом лікарні, де знаходиться українець.

Перебийніс повідомив, що громадянин України займається велотуризмом та прибув до Пакистану на велосипеді з Ірану і прямував до Індії. За словами Перебийніса, представники українського Посольства завчасно попередили його про незадовільну безпекову ситуацію в Пакистані та попросили відмовитись від подорожі та повернутись в Україну, однак він вирішив продовжити подорож спільно з двома велотуристами з Білорусі.

“Посольство тримає розвиток ситуації на особливому контролі. В разі необхідності до міста Гілгіт буде відряджено консульського співробітника”, - сказав Перебийніс.