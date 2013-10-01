Марсохід Curiosity припинив роботу через бюджетну кризу в США

Через відсутність компромісу фінансування держапарату в США припинилося вперше за 17 років, повідомляють місцеві ЗМІ. Формально держустанови припинили роботу опівночі на вівторок за місцевим часом (07.00 кск). У числі закритих відомств виявилося і Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (НАСА) відзначають за збігом обставин сьогодні своє 55-річчя, пише РІА Новости.

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У вимушену неоплачувану відпустку у вівторок пішли 97% співробітників НАСА. На своєму посту залишаються лише шість астронавтів, що знаходяться на міжнародній орбітальній станції і відповідальні за їх безпеку і справну роботу орбітальних супутників фахівці на Землі.

Curiosity на час призупинення роботи уряду залишиться в "захисному сплячому режимі" і не буде вести роботу зі збору інформації про Марс, пише у вівторок інтернет-видання The Week. Не виключено, що, якщо припинення роботи уряду затягнеться, буде відкладений запуск до Марса зонда Maven, раніше намічений на 18 листопада. У цьому випадку початок роботи місії, бюджет якої перевищує 670 млн доларів, буде перенесено на 2016 рік.

Curiosity здійснив посадку на Марс у серпні 2012 року в марсіанському кратері Гейла. На його борту найдосконаліша хімічна лабораторія з усіх, що колись побували на поверхні планети - прилад SAM (Sample Analysis at Mars).