Curiosity виявив воду в грунті Марса

Аналізатор зразків Sample Analysis at Mars (SAM), що знаходиться всередині марсохода і призначений для аналізу взятих ним проб марсіанського грунту, виявив, що кілька відсотків від його загальної маси складає вода, пише Газета.ру.

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"Це перший твердий зразок грунту, взятий Curiosity, і в ньому відразу ж виявлена ​​вода! Приблизно в 2% грунту на поверхні Марса міститься вода. І це досить великі ресурси, які було б цікаво вивчити з наукової точки зору", - заявила один з керівників даного дослідження - Лорі Лешін з Політехнічного інституту Ренсселера.

Дане відкриття говорить про те, що якби люди вирушили на Марс, то не зазнали б ніяких труднощів з видобутком води: для цього треба було б всього лише зачерпнути трохи марсіанського грунту і нагріти його.

При нагріванні проби грунту до 835° C вдалося зафіксувати, що в ній також міститься вуглекислий газ (CO2), кисень (O2) і сірка. Потім були вивчені ізотопи вуглецю і кисню: вчені встановили, що вони абсолютно ідентичні тим, що були раніше виявлені в атмосфері планети, що говорить про її тісну взаємодію з грунтом.

Крім того, після нагрівання у зразку були виявлені сполуки, що містять хлор і кисень: хлорати або прехлорати, які раніше були виявлені не в кратері Гейла, а тільки в високоширотних районах на півночі і на півдні Марса. Ця інформація є свідченням на користь їх широкого розповсюдження по всій планеті.

З'ясувати все це вдалося, провівши аналіз тільки першого з узятих марсоходом зразків марсіанського грунту. На думку дослідників, подальша місія Curiosity на Марсі допоможе ще більше уточнити суть процесів, що відбуваються на планеті, а також з'ясувати які речовини на ній є.

Як повідомлялося, раніше марсоходу Curiosity не вдалося виявити в марсіанському кратері Гейла метан, наявність якого було б непрямим доказом на користь того, що на планеті могло бути життя.