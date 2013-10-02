ЗМІ: 70% співробітників спецслужб США відправлені у вимушену відпустку

Представник директора національної розвідки Шон Тернер розповсюдив заяву, в якій попередив, що це створить труднощі у відстеженні загроз національній безпеці США, пише РІА Новости.

"Негайне і значне скорочення числа співробітників на роботі означає, що ми візьмемо на себе більший ризик, і наша здатність підтримувати зростаючі вимоги до розвідки буде порушена", - сказав Тернер.

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За його словами, розвідка зможе обслуговувати тільки критично важливі потреби.

Згідно з регламентом, відповідальні за національну безпеку організації продовжать роботу, незважаючи на "закриття" уряду. Однак під це положення не підпадає збір звичайних політичних та економічних розвідданих.

Розвідувальне співтовариство США включає 16 спецслужб, серед яких Центральне розвідувальне управління і Агентство національної безпеки.

Нагадаємо, через відсутність компромісу фінансування держапарату в США припинилося вперше за 17 років. Багато держустанов припинили роботу опівночі на вівторок за місцевим часом (07.00 кск). Під загрозою вимушеної відпустки виявилися 800 тисяч держслужбовців.