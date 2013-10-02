Нетаньяху: Ізраїль не дасть Іранові отримати ядерну зброю

Виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, він наполягав, що Іран прагне створити ядерну зброю, і відвернути цю загрозу може тільки поєднання суворих санкцій і серйозної воєнної погрози, повыдомляэ Радіо Свобода.

За словами ізраїльського прем’єра, він не вірить «риториці» нового президента Ірану Хасана Роухані. Нетаньяху назвав Роухані «вірним слугою режиму», який панує в Ірані, і «вовком в овечій шкурі».

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Заступник представника Ірану в ООН Ходадад Сейфі після цього назвав виступ ізраїльського керівника «підбурливим».

Учора ізраїльський прем’єр зустрівся у Вашингтоні з президентом США Бараком Обамою й закликав його не послаблювати тиску на Іран через суперечливу ядерну програму Тегерана. Обама заявив, що Іран має виявити щирість своїх намірів на переговорах і усунути занепокоєння світу щодо цієї програми, а також пообіцяв Нетаньягу, що США не знімуть із Ірану своїх санкцій передчасно.

Ця зустріч відбулася через три дні по тому, як президент США розмовляв телефоном із президентом Ірану Хасаном Роухані; це стало найвищим американсько-іранським контактом більш як за три десятиліття.

Роухані, який обійняв посаду на початку минулого місяця, вже пішов на низку кроків задля зближення з Заходом, зокрема, виступив із примирливою промовою на сесії Генасамблеї ООН минулого тижня і проголосив готовність до нових переговорів щодо суперечливої ядерної програми Ірану.

Ця програма викликає стурбованість світової спільноти, яка побоюється, що Тегеран може під її прикриттям створювати ядерну зброю. Іран заперечує це, але доказів мирного характеру цієї програми, про який заявляє Тегеран, не надає.