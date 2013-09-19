США готові допустити ядерну програму Ірану

Обама додав, що повідомив про це своєму іранському колезі Хасану Роухані, передає Газета.ру.

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Нагадаємо, в липні цього року США ввели ряд додаткових санкцій відносно Ірану, що стосуються іранської національної валюти і його автомобільної промисловості. Також США ввели санкції проти восьми нафтохімічних компаній Ірану.

Але на початку вересня США знову прийняли рішення вивести Японію і 10 країн-членів Європейського союзу, що входять до числа колишніх великих імпортерів іранської нафти, з-під дії своїх односторонніх санкцій.

Як відомо, метою обмежень є змусити Тегеран відмовитися від атомної програми, оскільки західні держави підозрюють, що Іран займається створенням ядерної зброї. Іранська сторона, однак, підкреслює, що ядерна програма носить виключно мирний характер.