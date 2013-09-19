США готові допустити ядерну програму Ірану
Президент США Барак Обама заявив, що США готові допустити ядерну програму Ірану, якщо офіційний Тегеран зможе довести її мирну спрямованість.
Обама додав, що повідомив про це своєму іранському колезі Хасану Роухані, передає Газета.ру.
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Нагадаємо, в липні цього року США ввели ряд додаткових санкцій відносно Ірану, що стосуються іранської національної валюти і його автомобільної промисловості. Також США ввели санкції проти восьми нафтохімічних компаній Ірану.
Але на початку вересня США знову прийняли рішення вивести Японію і 10 країн-членів Європейського союзу, що входять до числа колишніх великих імпортерів іранської нафти, з-під дії своїх односторонніх санкцій.
Як відомо, метою обмежень є змусити Тегеран відмовитися від атомної програми, оскільки західні держави підозрюють, що Іран займається створенням ядерної зброї. Іранська сторона, однак, підкреслює, що ядерна програма носить виключно мирний характер.