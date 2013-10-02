Активісти Greenpeace заблокували заправки "Газпрому" в Німеччині

Про це повідомляється на сайті організації.

Як зазначається в повідомленні, активісти виступили проти планів нафтових компаній Росії на видобуток нафти в Арктиці. У Берлині активісти прикували себе до бензоколонок. Вони закликали до негайного звільнення екіпажу Arctic Sunrise.

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«Через десять днів після захоплення судна російською владою вже більше 780 тис. осіб направили протестні листи в російські посольства. Крім того, правозахисники, політики та журналісти вимагають звільнення активістів», - йдеться в повідомленні.

У Greenpeace нагадали, що 1 жовтня активісти спустилися на канатах з даху стадіону під час матчу другого туру групового раунду Ліги чемпіонів між «Базелем» і «Шальке-04». Вони вивісили великий банер, у якому зажадали від спонсора, компанії «Газпром», припинити арктичний проект з видобутку нафти.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на неї. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама. Було затримано 30 осіб, зокрема іноземці, серед яких – українець Руслан Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.

25 вересня Президент Росії Володимир Путін під час засідання III Міжнародного арктичного форуму «Арктика – територія діалогу» сказав, що не вважає піратами активістів Greenpeace, яких затримали російські правоохоронні органи за акцію біля платформи «Газпрому» в Печерському морі.

29 вересня всіх 30 членів команди судна Arctic Sunrise було засуджено до двох місяців арешту.

2 жовтня двом активістам «Грінпіс» з криголама Arctic Sunrise - відеооператору-фрілансеру з Великої Британії та активістці з Бразилії пред'явлено обвинувачення в піратстві. Це обвинувачення загрожує ув’язненням на строк від 10 до 15 років. Також офіційне обвинувачення у піратстві висунуто українському члену екіпажа судна Greenpeace Якушеву.