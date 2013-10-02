Закриття держустанов у США може підвищити ризик терактів - Cенат

”Нездатність Конгресу виконувати свої найосновніші функції піддає нашу країну більшому ризику терористичних атак. Закриття держустанов у нас - це найбільший подарунок, який ми можемо зробити своїм ворогам”, - сказала Файнстайн.

”Те, що ми зробили, завдає шкоди національній безпеці”, - наголосила вона, повідомляє РІА Новости.

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Файнстайн підтримує думку директора національної розвідки Джеймса Клеппера, за словами якого близько 70% всіх цивільних службовців було відправлено у неоплачувану відпустку.

Клеппер зазначив, що побоюється вербування усунутих працівників спецслужб іноземними розвідками.

Нагадаємо, через відсутність компромісу фінансування держапарату в США припинилося вперше за 17 років. Багато держустанов припинили роботу опівночі на вівторок за місцевим часом. Під загрозою вимушеної відпустки виявилися 800 тисяч держслужбовців.