Обама переніс візит до Малайзії через фінансові проблеми в США

Очікувалося, що американський президент відвідає Малайзію 11 жовтня в рамках саміту глав країн Південно-Східної Азії. У заході, крім Обами і Разака, мали взяти участь лідери Індонезії і Брунею, повідомляє РІА Новости.

Через відсутність компромісу фінансування держапарату в США припинилося вперше за 17 років. Багато держустанов припинили роботу опівночі на вівторок за місцевим часом. Під загрозою вимушеної відпустки виявилися 800 тисяч держслужбовців.