Обама переніс візит до Малайзії через фінансові проблеми в США
08:56, 02 жовтня 2013Суспільство
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Президент США Барак Обама в середу відклав візит до Малайзії через проблеми із затвердженням американського бюджету, які вже привели до порушення функціонування федеральних органів влади, повідомляє малазійське агентство Bernama з посиланням на главу уряду Наджіба Разака.
Фінансування держапарату в США припинилося вперше за 17 років / Фото: Радіо Свобода /Фото: Радіо Свобода
Очікувалося, що американський президент відвідає Малайзію 11 жовтня в рамках саміту глав країн Південно-Східної Азії. У заході, крім Обами і Разака, мали взяти участь лідери Індонезії і Брунею, повідомляє РІА Новости.
Через відсутність компромісу фінансування держапарату в США припинилося вперше за 17 років. Багато держустанов припинили роботу опівночі на вівторок за місцевим часом. Під загрозою вимушеної відпустки виявилися 800 тисяч держслужбовців.
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