Вчені: КНДР перезапустила ядерний реактор

На початку вересня дослідники з Університету Хопкінса висловили підозри про відновлення роботи реактора на ядерному об'єкті в Йонбені. Цей висновок був зроблений завдяки знімкам, на яких видно, що з труб реактора здіймається стовп білої пари, пише РІА Новости.

Як повідомляє Ассошіейтед Прес, на нових знімках, датованих 19 вересня, видно процес зливу гарячої води із системи охолодження реактора, що свідчить про роботу генераторів і виробництві електроенергії.

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КНДР оголосила себе ядерною державою у 2005 році, в 2006, в 2009 і 2013 роках провела підземні ядерні випробування, які викликали протести з боку міжнародного співтовариства. Крім того, на початку квітня Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило, що КНДР планує відновити експлуатацію реактора в ядерному центрі в Йонбені, зупиненого в жовтні 2007 року в рамках угоди в ході шестисторонніх переговорів.

У відповідь на дії Пхеньяна Рада Безпеки ООН прийняла ряд резолюцій, що вимагають від КНДР припинити діяльність в ядерній сфері. На початку вересня МАГАТЕ висловило жаль про плани КНДР і закликало владу країни до виконання зобов'язань за відповідним резолюціям РБ ООН і до співпраці з агентством.