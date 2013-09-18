Північна Корея готова почати переговори з ядерної проблеми

Переговори зайшли у глухий кут в 2008 році, передає Russia Today з посиланням на агенство Yonhap.

«Ми готові почати шестисторонні переговори без попередніх умов», - цитує заяву північнокорейського дипломата агентство.

За його словами, будь-які попередні умови «будуть спрямовані проти духу договору 19 вересня».

19 вересня 2005 Росія, Китай, США, Північна Корея, Південна Корея і Японія підписали рамкову угоду, спрямовану на досягнення миру на корейському півострові. Однак, незважаючи на всі зусилля дипломатів, у 2008 році переговори зайшли в глухий кут і перервалися.

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Представники міністерства закордонних справ Китаю спробували розрядити ситуацію і організували форум, присвячений десятирічної річниці початку шестисторонніх переговорів. У цьому форумі і взяв участь Кім Ге Кван.