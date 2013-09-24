США підозрюють КНДР у підготовці запуску чергової ракети

Припущення американських експертів засноване на поверненні на суспільну арену Пак До Чона, що відповідає за розвиток ядерних і ракетних програм у КНДР.

Секретар Трудової партії, який займається військовою промисловістю, Пак До Чон не згадувався в північнокорейських ЗМІ з травня цього року. Його зникнення деякі експерти пов'язували з пониженням у посаді через технічні збої в розробці ядерних програм. Однак на початку вересня ім'я Пак До Чона знову з'явилося в пресі КНДР, повідомляє РІА Новости.

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"Якщо його зникнення було дійсно пов'язано з технічними збоями в ракетній програмі КНДР, то повернення Пак До Чона може означати, що проблема вирішена, і Північна Корея готова до нового запуску балістичної ракети, можливо, вже восени цього року", стверджує Олександр Мансуров, спеціаліст американо-південнокорейського інтернет-порталу 38 North.

Напередодні експерти порталу, проаналізувавши дані з супутникових знімків, повідомляли, що на полігоні "сохеїв" в КНДР в період з 25 по 30 серпня могло бути вироблено вогневе випробування двигуна для ракети дальнього радіусу дії. Минулого тижня в ЗМІ з'явилися повідомлення, що супутник зафіксував білий пар над ядерним об'єктом в Йонбені, експлуатація якого була припинена в 2007 році, це викликало в експертів із США підозри про початок роботи реактора. При цьому дипломати зазначають, що активність в Йонбені фіксується вже протягом декількох місяців.

КНДР оголосила себе ядерною державою у 2005 році, в 2006, в 2009 і 2013 роках провела підземні ядерні випробування, які викликали протести з боку міжнародного співтовариства. У 2009 році Пхеньян вийшов з шестисторонніх переговорів за своєю ядерною програмою.