У Латвії заборонили мати подвійне громадянство одночасно з російським

Поряд з латвійським паспортом свої паспорти дозволено мати австралійцям, новозеландцам, бразильцям, а також громадянам Євросоюзу з країн, що входять до блоку НАТО. Однак документ посилює і без того безправне становище так званих негромадян Латвії. Отримати латвійський паспорт відтепер буде ще складніше, особливо людям старшого покоління, повідомляє Голос Росії.

Закон "про громадянство" посилює наступне правило: якщо негромадянин старше 45 -ти років, тепер йому потрібно буде довести факт постійного проживання в країні протягом останніх кількох років. Автори закону стверджують , що це пов'язано з тим, що багато негромадяни фактично не є жителями країни. Наприклад, люди пенсійного віку, діти яких живуть у Росії чи Білорусі, часто виїжджають з Латвії, і живуть фактично не в країні. Іноді деякі з них вирішують отримати громадянство Латвії, щоб таким чином отримати шенгенську візу і таким чином потрапити в європейський простір.

Насправді, звичайно, таких людей не так і багато. Але прецеденти були. І саме тому посилили умови натуралізації. Але є і плюси. Процедура надання громадянства Латвії дітям негромадян спрощена. Тепер це можна буде зробити за бажанням одного з батьків, якщо з'явиться також можливість реєструвати таких дітей як громадян одночасно з реєстрацією народження.