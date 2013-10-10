У Лівії викрали прем'єр-міністра - ЗМІ

Прем'єр-міністр Лівії Алі Зейдан викрадений групою озброєних людей, повідомляє Reuters у четвер, 10 жовтня, з посиланням на два арабських супутникових телеканалу.

Офіційні представники уряду Лівії факт викрадення Алі Зейдана підтвердили, не ставши повідомляти ніяких подробиць події. За даними телеканалів Sky News Arabia і «Аль-Арабія», група бойовиків захопила Алі Зейдана в одному з готелів у Тріполі і відвезла в невідомому напрямку, повідомляє Lenta.ru. Читайте також: Російське посольство в Лівії зазнало нападу Алі Зейдан займає пост прем'єр-міністра Лівії з жовтня 2012 року.

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