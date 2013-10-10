У Лівії викрали прем'єр-міністра - ЗМІ
07:33, 10 жовтня 2013Світ
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Прем'єр-міністр Лівії Алі Зейдан викрадений групою озброєних людей, повідомляє Reuters у четвер, 10 жовтня, з посиланням на два арабських супутникових телеканалу.
Бойовики викрали Алі Зейдана
Офіційні представники уряду Лівії факт викрадення Алі Зейдана підтвердили, не ставши повідомляти ніяких подробиць події.
За даними телеканалів Sky News Arabia і «Аль-Арабія», група бойовиків захопила Алі Зейдана в одному з готелів у Тріполі і відвезла в невідомому напрямку, повідомляє Lenta.ru.
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Алі Зейдан займає пост прем'єр-міністра Лівії з жовтня 2012 року.
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