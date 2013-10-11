Сьогодні стане відомий володар Нобелівської премії миру

Як повідомляє РІА Новости , в списку претендентів на нагороду цього року 259 кандидатів, з них 50 - громадські і міжнародні організації. Про це Норвезький нобелівський комітет заявив на початку березня, не називаючи, проте, імен (список кандидатів є таємним на 50 років).

Фаворитом багатьох північноєвропейських ЗМІ і експертів стала 16-річна пакистанська школярка Малала Юсафзай - внаслідок її виступів на користь освіти для дівчаток на неї в жовтні 2012 року зробив замах бойовик "Талібану", дівчина дістала тяжке поранення. Разом з тим, багато коментаторів зазначають, що їй навряд чи вручать нагороду, оскільки Нобелівська премія може виявитися для підлітка непосильною ношею.

Читайте також: Нобелівську премію з медицини присудили американським вченим

Торік Нобелівську премію миру вручили Європейському Союзу за 60-річний внесок організації і її попередників у просування миру, примирення, демократії і прав людини в Європі.

Сума кожної з Нобелівських премій цього року становить 8 млн. шведських крон (1,2 млн. доларів).