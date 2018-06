Поранена талібами пакистанська дівчинка стала лауреатом премії Сахарова

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Європарламенту, лідери політичних фракцій Європарламенту вибрали лауреатом премії імені Сахарова 16-річну Малалу Юсуфзай з Пакистану.

Замах на Юсуфзай, яка в своєму блозі критикувала радикальний рух "Талібан" і відстоювала право дівчат на освіту, було скоєно 9 жовтня 2012 року. На лікування дівчинку відправили до Великої Британії. В ході двох операцій лікарі лікарні Королеви Єлизавети в Бірмінгемі повернули пацієнтці слух, а також провели відновлення кісток черепа.

Минулого тижня правозахисна організація RAW in War (Reach All Women in War, "Допомогти кожній жінці у вогні війни") вручила Юсуфзай премію імені Анни Політковської, що присуджується жінкам, які працюють у зонах конфлікту. Наприкінці вересня Гарвардський університет присвоїв дівчинці звання "Гуманіста року". Також Юсуфзай входить до числа 259 кандидатів на отримання Нобелівської премії миру, яку буде вручено 11 жовтня.

Минулого року лауреатами премії імені Сахарова стали двоє представників іранської опозиції - Насрін Сотоудех і Джафар Панахі. Цього року на премію претендували екс-співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден і білоруські опозиціонери Алесь Бєляцький, Микола Статкевич і Едуард Лобов.