Названо лауреата Нобелівської премії миру

Про це в п'ятницю в Стокгольмі оголосила Королівська шведська академія наук, відповідальна за присудження нагороди. Нобелівська премія миру є складовою частиною щорічних міжнародних Нобелівських премій. Премія присуджується з 1901 року і є найвідомішою і найавторитетнішою міжнародною нагородою в галузі суспільно-політичної та гуманітарної діяльності, повідомляє РІА Новости.

"Роззброєння особливо відзначено в заповіті Альфреда Нобеля. Норвезький нобелівський комітет раніше за допомогою різних премій підкреслював необхідність покінчити з ядерною зброєю. Присуджуючи нагороду Організації із заборони хімічної зброї, Комітет вносить свій внесок у справу знищення хімічної зброї", - йдеться в прес-релізі Комітету.

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ОЗХЗ в кінці вересня затвердила план знищення хімзброї в Сирії, яка приєднується до цієї організації, перебуваючи у протистоянні з озброєними антиурядовими угрупованнями. Устаткування для виробництва хімзброї планується знищити до початку листопада 2013 року, а всі хімічні арсенали - у першій половині 2014 року.

Наприкінці вересня в ЗМІ з'явилися повідомлення про хіматаке під Дамаском, пізніше експерти з хімзброї ООН підтвердили, що хіматака мала місце.