Нобелівську премію з хімії вручили творцям моделей складних хімічних систем

Трансляція прес-конференції проводилася на сайті Нобелівського комітету.

Компанія Thompson Reuters, яка займається складанням наукометричних рейтингів, раніше пророкувала, що лауреатами премії цього року можуть стати винахідники так званої модульної «клік-хімії» Баррі Шарплесс, М.Г. Фінн і Валерій Фокін. У числі інших кандидатів називали дослідників можливостей ДНК-нанотехнологій Чаду Міркіна, Надріана Зеемана і Пола Алдівісатоса. Третім кандидатом був Брюс Еймс, творець однойменного генетичного тесту, повідомляє Lenta.ru.

На тему: Названо лауреатів Нобелівської премії з фізики

Торік лауреатами премії з хімії стали Роберт Лефковіц і Брайан Кобілка. Нобелівський комітет відзначив їх дослідження рецепторів, сполучених з ГТФазамі, так званих рецепторів GPCR. У це сімейство трансмембранних білків входять багато рецепторів смаку, запаху, рецептори гормонів, у тому числі і адреналіну.