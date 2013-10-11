Лукашенко розповів, як виховує сина історіями про Сталіна, Гітлера та Наполеона

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, на прес-конференції для російських ЗМІ Президент Білорусі заявив, що для збереження пам'яті про Велику Вітчизняну війну старше покоління має щогодини виховувати своїх дітей і онуків.

«Кожний вечір, коли мені випадає класти малюка спати, він мені говорить: «Телевізор не можна дивитися, ти мені розкажеш історію». Я говорю, що, знову про війну? Колю, у мене вже немає цих історій. Кожний вечір про війну: про Сталіна, Гітлера, як вони планували цю операцію. Хлопчак у третьому класі, а ми про війну та про війну цілий день», - розповів Лукашенко епізод зі свого сімейного життя.

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Коли історії про Велику Вітчизняну війну закінчилися, Лукашенко, за його словами, почав розповідати молодшому сину про битви з Наполеоном у 1812 році.

«Креслення йому вибудував, щоб він розумів, де революція була в 1917 році, що до революції Наполеон йшов до Москви, а потім – Бородінська битва, як вони назад відступали», - розповів Президент Білорусі.

За словами Лукашенка, його сину вже не треба пояснювати, що «була війна» і «фашисти нам завдали величезних втрат».