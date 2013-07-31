Лукашенко похвалився, що у нього риба більша, ніж у Путіна

Розповідь очільника держави прозвучав на нараді з питань удосконалення правил полювання та рибальства, повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал ОНТ.

«Я, правда, такий рибалка, як і мисливець, але іноді дитинство згадую. Сяду, спробую ... », - зазначив голова держави. За його словами, до недавнього часу в Прип'яті риби не було, але відтоді «там навели порядок». «Зараз там пальця вмочиш, за палець риба хапає», - уточнив він.

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«Я особисто сома на 57 кілограмів витягнув. 57, 24 і сім кілограмів - трьох сомів спіймав», - сказав Лукашенко. «З мене зростом», - відреагував на його слова присутній на нараді віце-прем'єр Михайло Русий. «Ну не вагою ж», - зауважив у відповідь президент.

Прип'ять - найбільша притока Дніпра. Річка протікає на півдні Білорусії і частково - в чорнобильській зоні відчуження. Коли саме Лукашенко рибалив на Прип'яті, не уточнюється.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін зловив щуку вагою понад 20 кілограмів у Туві. Очільник РФ відпочивав в республіці 20-21 липня разом з прем'єром Дмитром Медведєвим і міністром оборони Сергієм Шойгу.

Фотографії з рибалки були опубліковані на сайті Кремля. Крім того, сюжети про неї з'явилися в ефірі кількох телеканалів. На відео Путін ловить щуку на спінінг, а потім цілує здобич, перед тим як опустити її в бочку для риби.