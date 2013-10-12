Землетрус магнітудою 6,4 стався неподалік Кріту

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на європейський середземноморський сейсмологічний центр.

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Даних про руйнування і постраждалих поки немає. Відлуння землетрусу відчувалися в багатьох районах Греції, і також в Афінах.