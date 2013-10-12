Землетрус магнітудою 6,4 стався неподалік Кріту
17:18, 12 жовтня 2013Світ
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Землетрус магнітудою 6,4 стався в 16.11 неподалік Кріту, його центр знаходився в 67 кілометрах на захід від міста Ханья на глибині 30 кілометрів
Відлуння землетрусу докотилося до Афін
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на європейський середземноморський сейсмологічний центр.
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Даних про руйнування і постраждалих поки немає. Відлуння землетрусу відчувалися в багатьох районах Греції, і також в Афінах.
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