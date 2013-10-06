ДСНС: Магнітуда землетрусу в Одеській області склала 2-3 бали
12:58, 06 жовтня 2013Суспільство
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Сьогодні, 6 жовтня, о 04.37 в Ізмаїльському, Болградському, Кілійському та Ренійському районах Одеської області зафіксовано поштовхи землетрусу силою 2-3 бали за шкалою Ріхтера
Сиал землетрусу в Одеській області склала 2-3 бали
Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Відзначається, що постраждалих людей та руйнувань будівель немає.
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За даними сейсмологічної станції, яка розташована на відстані 570 км від м. Сімферополя, епіцентр землетрусу – східна частина Румунії, гори Вранча, біля м. Брашов (45,7 градусів північної широти та 26,6 градусів східної довготи).
В епіцентрі землетрусу сила поштовхів зафіксована – 5,3 бали. Повторних поштовхів не було.
Також зазначається, що інформації про загиблих та постраждалих громадян та території Румунії не надходило.
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