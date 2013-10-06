ДСНС: Магнітуда землетрусу в Одеській області склала 2-3 бали

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що постраждалих людей та руйнувань будівель немає.

На тему: ЗМІ: У Румунії стався землетрус, поштовхи докотилися до Одеси

За даними сейсмологічної станції, яка розташована на відстані 570 км від м. Сімферополя, епіцентр землетрусу – східна частина Румунії, гори Вранча, біля м. Брашов (45,7 градусів північної широти та 26,6 градусів східної довготи).

В епіцентрі землетрусу сила поштовхів зафіксована – 5,3 бали. Повторних поштовхів не було.

Також зазначається, що інформації про загиблих та постраждалих громадян та території Румунії не надходило.