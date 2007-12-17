Авіація Ізраїля знищила лідера палестинських бойовиків

Ізраїльська авіація знищила в секторі Газа лідера "Бригад Аль-Кудс" - бойового крила палестинського руху "Ісламський джихад", повідомив один з керівників "Ісламського джихаду" Халед Аль-Бадж.

В автомобілі, атакованому на заході міста Гази, загинули щонайменше двоє бойовиків з "Бригад Аль-Кудс", включаючи Маджида Харазина - лідера угруповання, що стоїть за численними ракетними обстрілами Ізраїлю.

Зараз, за даними РІА "Новости" до головної лікарні сектора Газа - клініки "Аш-Шифа" – з’їжджаються сотні прихильників угруповання. Туди ж, за даними місцевого телебачення, виїхало і все керівництво "Ісламського джихаду".