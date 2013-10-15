МЗС встановив особи затриманих в індійських водах українців

Міністерство закордонних справ України підтверджує, що на затриманому біля берегів Індії судні Seaman Guard Ohio перебувають троє громадян України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

«Відбулася телефонна розмова консула України в Індії з капітаном судна - громадянином України. Посольство підтвердило, що на борту судна перебувають троє громадян України - капітан, старший помічник і охоронець. Їх особи встановлені», - повідомили в МЗС і зазначили, що життю українців нічого не загрожує, на судні є всі умови для проживання, екіпаж забезпечений продуктами і водою.

Правоохоронні органи Індії продовжують перевірку документів щодо легальності перебування зброї на борту судна.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня індійська берегова охорона затримала судно охорони від піратів Seaman Guard Ohio, що слідувало під прапором Сьєрра-Леоне, на борту якого перебували 25 озброєних людей, зокрема 14 громадян Естонії та українець.

Судно належить американській фірмі AdvanFort, його команда не змогла пояснити, чому корабель увійшов у води Індії поблизу порту Тутікоріна, писала індійська газета The Hindu. Як стверджує індійська влада, у людей, які перебували на борту судна, не було необхідних документів на вогнепальну зброю.

Індійська влада з'ясовує також, чи могло судно брати участь у незаконному перевезенні зброї. Команда запевнила, що судно займається наданням охоронних послуг і наявна в зброя легальна.