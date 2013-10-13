На затриманому судні мисливців за піратами виявилося 3 українця - ЗМІ

Індійська берегова охорона затримала в п'ятницю вночі судно охорони від піратів Seaman Guard Ohio, що слідувало під прапором Сьєрра-Леоне, на борту якого знаходиться 3 українці.

Всього на борту судна знаходиться 35 осіб. Екіпаж: 10 осіб: 2 громадянина України і 8 Індії. 25 охоронців: 14 Естонія, 6 - Англія, 4 - Індія і 1 - України, пише Maritime Bulletin.

Як повідомляв УНІАН, індійська влада з'ясовує також, чи могло судно брати участь в незаконному перевезенні зброї. Команда запевнила, що судно займається наданням охоронних послуг і наявна у них зброя - легальна.

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Судно належить американській фірмі AdvanFort, його команда не змогла пояснити, чому корабель увійшов у води Індії поблизу порту Тутікорін, пише індійська газета The Hindu. Як стверджує індійська влада, у людей на борту судна не було необхідних документів на вогнепальну зброю.