ЗМІ: У Чорногорії вперше відбувся мирний гей-парад

Тим часом в інших місцях Подгориці відбулися сутички супротивників параду з поліцією. За повідомленнями, кількасот людей били вітрини крамниць і кидали в поліцію камінням. Поліція розганяла їх із застосуванням подразливого газу, повідомляє Радіо Свобода.

Для охорони параду стягнули близько двох тисяч працівників поліції після низки погроз і засуджень гомосексуалізму, які пролунали напередодні, зокрема, і з боку глави Сербської православної церкви в Чорногорії, митрополита Чорногорсько-Приморського Амфілохіє (Радовича). Прем’єр-міністр Чорногорії Мило Джуканович, який прагне вступу держави до Європейського союзу, підтримав такі посилені заходи безпеки під час параду.

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Це був другий такий парад у Чорногорії. Перед ним, три місяці тому в курортному місті Будві, такий парад закінчився значними сутичками.

Попередні ж спроби влаштувати гей-паради в переважно консервативній православній Чорногорії цілком зривалися через загрози насильства.