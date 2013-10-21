На "Фукусімі" новий витік радіоактивної води

Вода з концентрацією стронцію-90 710 беккерелів на літр витекла за огорожі цистерн з радіоактивною водою і могла потрапити в море через дренажні канали, повідомив оператор АЕС "Фукусіма -1" компанія ТЕРСО в понеділок.

Як пише РІА Новини, через сильні дощі вода, яка скупчилася за стінками бордюру навколо цистерн, переповнила огорожу і витекла за його межі на 11 ділянках. Згідно з проведеними вимірами, на шести з них рівень радіації перевищував норми, встановлені для скидання води в грунт або океан.

Зокрема, виявлено вміст стронцію-90 у концентрації від 21 до 710 беккерелів на літр при встановлених законом нормах в 10 беккерелів на літр.

На деяких ділянках відзначено і незначне перевищення норм вмісту цезію-134 та цезію-137. Компанія не виключає, що вода по дренажних каналах могла потрапити в море.

У серпні на АЕС "Фукусіма-1" була виявлена ​​найбільша після аварії 2011 витік 300 тонн радіоактивної води (з концентрацією стронцію близько 80 мільйонів беккерелів на літр) з цистерни, де вода зберігається після охолодження реакторів. Комітет з контролю над атомною енергетикою присвоїв витоку третій рівень небезпеки за шкалою INES.

Проблема радіоактивної води залишається однією з невирішених на "Фукусімі-1". У підземних приміщеннях і в цистернах скупчилося близько 440 тисяч тонн забрудненої води. За оцінками фахівців, в технічному тунелі станції - ще 15 тисяч тонн. Кількість забрудненої води в підземних приміщеннях щодня зростає на 400 тонн.