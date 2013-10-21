ЗМІ оприлюднили запис вибуху у Волгограді (відео)
17:17, 21 жовтня 2013Світ
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Російські ЗМІ опублікували відеозапис вибуху автобуса у Волгограді, знятий на відеореєстратор одного з автомобілів, що їхав позаду
Нагадаємо, сьогодні пролунав вибух у пасажирському автобусі у Волгограді. Загинуло п'ять (за іншими даними, шість) осіб, кілька десятків госпіталізовані. Також ЗМІ повідомляли, що на місці вибуху було виявлено фрагменти гранати.
Крім того, повідомлялося, що особу смертниці, яка підірвала автобус, попередньо встановлено.
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