Встановлено особу волгоградської смертниці

Попередньо встановлено особу жінки, яка підірвала себе у волгоградському автобусі, повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії.

«За попередніми даними, самопідрив зробила уродженка Дагестану 30-річна Наїда Ахіялова. За інформацією, одержаною слідчими, ця жінка зайшла в автобус на одній із зупинок, і майже відразу після цього пролунав вибух. Це підтверджує, у тому числі й пасажирка рейсу», що вижила після вибуху, - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі приступили до огляду місця події, опитуються очевидці і пасажири, які вижили під час теракту, вилучено і вивчається відео з камер спостереження. За даними, одержаними слідством, до лікарень Волгограда госпіталізовано 32 людини, одна з них дитина. Вісім з потерпілих зараз перебувають у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, сьогодні пролунав вибух у пасажирському автобусі в Волгограді. Загинуло шестеро людей, кілька десятків госпіталізовані. Також ЗМІ повідомляли, що на місці вибуху були виявлені фрагменти гранати.