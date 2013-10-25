ЗМІ: "Український Брейвік" здійснив перший вибух з ритуальною метою

У цьому зізнався сам засуджений сьогодні до довічного ув'язнення Лапшин, повідомляє ТСН.

Вибух був невеликої сили, і не міг завдати сильної шкоди. Наступні два - в Вулверхемптоні і Тіпсоне - були набагато могутнішими. Примітно, що складові для вибухівки Лапшин купував у Британії, змішував їх у звичайній побутовій кавомолці. Начинені цвяхами вибухові пристрої він активував за допомогою мобільних телефонів, а останній - з власного ноутбука.

За даними поліції, підтвердженими самим українцем на допитах, він не завжди добре знав місцевість, користувався вечірніми автобусами і кілька разів Лапшина навіть запрошували в мечеті, які він планував підірвати - настільки він виглядав розгубленим.

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На території компанії "Делкам", в якій Лапшин проходив стажування, у нього після обшуку знайшли елементи, необхідні для створення вибухових пристроїв. Власне, співробітники компанії і впізнали Лапшина у фотографії , зробленої з відео камер спостереження - на той момент поліція розшукувала чоловіка за підозрою у вбивстві.

Нагадаємо, талановитий українець виграв престижний конкурс і поїхав у Великобританію на навчання, де скоїв три теракти і вбивство літнього мусульманина.

Бірмінгемський район Смол Хіс, де відбувалися ці події, досі наляканий. Тут відмовляються говорити з журналістами і переконані, що у Лапшина були спільники, керівники та помічники. І вони, на думку місцевих мусульман, можуть продовжити його справу .

"Ми не можемо вам сказати на камеру ні слова. По-перше, тому що нам страшно - раптом завтра з'являться расисти і вб'ють мене, тому що дізнаються. Просто зрозумійте: у мене діти, я не можу так легковажно ризикувати", - пояснив місцевий житель. Проте поліція вважає, що Лапшин діяв сам.