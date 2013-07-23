Українець, затриманий у Британії, платив штраф за вибух у Дніпропетровську

25-річний українець Павло Лапшин, затриманий за підозрою в організації вибухів поблизу мечетей у Великій Британії, три роки тому притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне проведення дослідів з хімічними речовинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Дніпропетровській області Олексій Щербатов.

За його словами, зазначена інформація направлена в Інтерпол.

Щербатов розповів, що 7 серпня 2010 року о 5.00 до Жовтневого райвідділу міліції у Дніпропетровську надійшло повідомлення про хлопок в одній з квартир у багатоповерхівці за адресою: Набережна Перемоги, 100.

Співробітники міліції та МНС, які прибули на місце, з’ясували, що в квартирі студент одного з дніпропетровських вишів Лапшин проводив хімічні досліди, внаслідок чого вибухнула суміш. При цьому тріснуло скло на двох вікнах у квартирі, а також ненесуча міжкімнатна перегородка.

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Сам Лапшин не постраждав, на момент вибуху він знаходився у сусідній кімнаті. Студент пояснив правоохоронцям, що проводив досліди з науковою метою.

Після проведення слідства у порушенні кримінальної справи проти Лапшина було відмовлено. Водночас студента притягнули до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 195 (порушення правил зберігання та поводження з хімічними речовинами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Лапшин сплатив штраф.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня поліція Вест-Мідленда оголосила про арешт двох українців, яких запідозрили в організації вибухів біля мечеті в Бірмінгемі.

Пізніше стало відомо, що затримані стажувалися в ІТ-компанії Delcam. Як повідомили у компанії, один із хлопців навчався у Великій Британії вже 4 місяці, а інший – лише два. Вони познайомилися на стажуванні.

22 липня стало відомо, що поліція Британії відпустила одного з українців, обвинувачених у вибухах поблизу мечетей.

За інформацією ВВС Україна, поліція графства Західний Мідлендс 22 липня повідомила, що 25-річному українцю Лапшину, який був затриманий 18 липня, висунуто офіційні звинувачення у вбивстві з терористичних міркувань бірмінгемського пенсіонера Мохаммеда Саліма.

Поліція Західного Мідлендса повідомила, що сьогодні, 23 липня, звинувачений постане перед Вестмінстерським магістратним судом.

Студент із Дніпропетровська Лапшин переміг на конкурсі студентських робіт і в квітні потрапив на стажування в компанію Delcam в Бірмінгемі.

Його затримали 18 липня в рамках розслідування вибухів поблизу мечетей у містах Волсолл і Тіптон, яке проводив підрозділ поліції Західного Мідлендса з питань боротьби з тероризмом.

20 липня його заарештували у зв'язку з убивством 82-річного Саліма.

29 квітня Салім вийшов із Зеленої мечеті в Бірмінгемі, коли отримав ножові поранення в спину, від яких згодом помер.