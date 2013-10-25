У Британії українця Лапшина засудили до довічного ув'язнення

Звинувачення Лапшину зачитували впродовж години. Українець на засідання підтвердив лише, що він дійсно є Павлом Лапшиним, а далі слухав переклад, повідомляє ТСН.

На тему: ЗМІ: Українець Лапшин зізнався у вбивстві та підготовці терактів у Британії

Вирок є остаточним - апеляція не передбачена, проте через 40 років Лапшин зможе подати клопотання про перегляд вироку.

25-річний Лапшин прибув до Британії 24 квітня зі Дніпропетровська на стажування в компанію з виробництва програмного забезпечення. Він жив і працював у Бірмінгемі. Згідно з даними ЗМІ, поліція виявила у нього на квартирі частини саморобних бомб.

Лапшин був затриманий у липні і звинувачений в терористичній діяльності з серії епізодів, а також у скоєному 29 квітня вбивстві Саліма, який був зарізаний на шляху додому з мечеті. Як повідомили в поліції, Лапшин на допитах не приховував своїх расистських поглядів.